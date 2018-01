Obama, Bush e Clinton abrem, juntos, Copa dos Presidentes de golfe

NEW JERSEY – A Copa dos Presidentes de golfe passou a ter novos “Três Grandes” pela primeira vez desde sua criação, em 1994. Sua tradicional cerimônia de abertura reuniu nesta quinta-feira, 28, os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, que posaram para fotos com jogadores e suas mulheres.

A 12ª edição da competição, entre os times americano e internacional, teve início de forma barulhenta e alegre, mas sem nenhum sinal de protesto.

As arquibancadas em formato de U em torno do primeiro buraco, no clube de golfe Liberty National, em New Jersey, estava em sua capacidade máxima mais de uma hora antes do início da primeira jogada. Jogadores se aqueciam próximo dos ex-presidentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cena foi bem diferente das vistas recentemente nas partidas da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês) no início das quais muitos jogadores protestaram durante o hino nacional contra as disparidades raciais no sistema de justiça criminal.

O jogador americano veterano Phil Mickelson roubou então a cena ao caminhar até os três presidentes, cumprimentá-los e tirar uma selfie com eles. /AP e REUTERS