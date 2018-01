Senador americano Ted Cruz explica ‘curtir’ em pornô no Twitter

O senador americano Ted Cruz apareceu como um dos assuntos mais comentados das redes sociais depois que sua conta no Twitter deu um “curtir” e exibiu brevemente uma imagem pornográfica.

O republicano conservador do Texas e ex-candidato à presidência em 2016 assegurou que vários colaboradores têm acesso à conta e um deles “acidentalmente” pressionou o botão “curtir” na imagem.

Cruz afirmou à imprensa “que foi um problema de seu pessoal e um descuido”. “Não foi uma ação deliberada.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Twitter, quando um usuário clica no coração de uma imagem ou mensagem, ela passa a ser incluída na lista de postagens curtidas na conta do usuário. / AP