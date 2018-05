Trump diz que declarações de Giuliani sobre atriz pornô são ‘incorretas’

WASHINGTON – O presidente americano, Donald Trump, rebaixou as declarações de seu advogado Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, e afirmou que ele apresentará os “fatos corretamente” sobre o caso do pagamento à atriz pornô que disse ter tido um caso extraconjugal com o magnata.

“Virtualmente tudo que foi dito até agora foi dito incorretamente, e de uma forma errada, ou tem tido uma cobertura errônea da imprensa”, afirmou Trump.

Análise: As mentiras sobre a amante e a estranha sensação de déjà vu

Trump se contradisse na quinta-feira e mudou a versão sobre o pagamento de US$ 130 mil a uma atriz pornô para comprar seu silêncio sobre um suposto caso extraconjugal. Há um mês, Trump disse que desconhecia a transação e a origem dos recuros utilizados. Ontem, ele afirmou que reembolsou o advogado Michael Cohen pelo pagamento de US$ 130 mil a Stormy Daniels, em pagamentos mensais depois das eleições. A transação ocorreu poucos dias antes da eleição de 2016.

A versão do reembolso havia sido apresentada na noite de quarta-feira por Giuliani, em entrevista à Fox News. “Isso remove a violação de financiamento de campanha”, afirmou. “Algum tempo depois que a campanha havia terminado, eles estabeleceram um reembolso de US$ 35 mil mensais, que saiu da conta pessoal familiar (de Trump).” A declaração do ex-prefeito supreendeu até mesmo outros advogados do presidente.

Na manhã seguinte, Trump manifestou apoiu ao que disse Giuliani. Mas hoje as declarações do republicano adicionaram ainda mais confusão ao alegar que “tudo tem sido dito incorretamente”. “Quer saber? Pense antes de falar. É muito mais fácil”, disse o presidente.

Giuliani, que foi pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano em 2008, passou a integrar a equipe de advogados do presidente no mês passado. Ao falar com repórteres em Washington, o presidente, porém, declarou que Giuliani “tinha acabado de começar (a trabalhar para ele), um dia atrás”.

“Ele (Giuliani) é um grande cara”, disse Trump. “Ele apresentará os fatos corretamente.”

Foi a primeira vez que o presidente falou sobre a narrativa inconsistente sobre o pagamento feito por seu advogado pessoal, Michael D. Cohen, para a atriz Stephanie Clifford, que usa o nome artístico de Stormy Daniels. “Na verdade, é tudo muito simples. Mas tem havido muita desinformação”, declarou Trump, sem oferecer mais detalhes para ajudar a esclarecer a confusão.

Os comentários surgiram em uma semana que teve vários fatos envolvendo a Casa Branca. Na segunda-feira, o médico que tratou Trump durante 36 anos revelou que a declaração assinada por ele sobre a saúde de seu cliente durante a campanha eleitoral foi ditada pelo próprio candidato. O texto era carregado de adjetivos e dizia que Trump seria o mais saudável presidente que os EUA já tiveram. / NYT