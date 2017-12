Nuestra América

Ex-ministra tenta ser a primeira mulher presidente do México

O Partido Ação Nacional (PAN) conseguiu no ano 2000 pôr fim ao domínio de 71 anos do Partido Revolucionário Institucional (PRI) na política mexicana. Após manter-se no poder com a eleição de Felipe Calderón, em 2006, a legenda conservadora tem um novo desafio: eleger em julho, pela primeira vez na história do país, uma mulher