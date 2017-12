Final de Ano na Big Apple – Part III (Ceia de Natal – Reveillon)

RESTAURANTES COM MENU DE NATAL (reserva is a must – usem o site Opentable) Ai Fiori – 400 5th Avenue The Garden at the Four Seasons – 57 E. 57th St. Pulinos- 282 Bowery – Tocqueville – 1 East 15th Street REVEILLON A grande festa de NY acontece em plena Times Square