007 no MoMA

Quem nunca viu um filme de James Bond, o agente secreto mais charmoso e sexy da história do cinema? Pois é, 007 está completando 50 anos na telona e para celebrar a data o Museum of Modern Art preparou uma retrospectiva de todos os filmes da série, do Dr No com Sean Connery e Ursula Andress até Quantum Solace com Daniel Craig. Em conjunto com as sessões de cinema, uma pequena exposição sobre o design da abertura do filme Goldfinger completa o programa. Para os fãs de carteirinha, em novembro estréia Skyfall com Adele cantando a música tema. O vídeo já caiu na rede.

E fica aqui a pergunta de sempre: para você quem foi o melhor James Bond de todos os tempos?

The Museum of Modern Art

11 West 53 Street

(212) 708-9400

Até 31 outubro

Imagem: divulgação