A partir de amanhã a exposição must see de James Turrell no Guggenheim. O artista americano, capaz de transformar luz em arte, criou um efeito incrível na rotunda do museu.

Solomon R. Guggenheim Museum

1071 Fifth Avenue

(@ 89th Street)

21 junho – 25 setembro