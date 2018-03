Arte em Times Square

[galeria id=5881]

Ainda dá tempo de conferir o trabalho da artista inglesa Tracey Emin em Times Square. Até o final do mês, às 11:57 hr diariamente, 6 painéis em neon aparecem nos famosos billboards da área. A instalação recebeu o nome de I Promise To Love You e tudo a ver com fevereiro quando é comemorado o Valentines Day nos EUA. A iniciativa deste projeto é da Times Square Advertising Coalition e da Times Square Arts. A gente agradece!

Imagens: Times Square Arts