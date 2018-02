Arte for free

[galeria id=6085]

Graças ao City of New York’s Department of Parks & Recreation e a organização Public Art Fund, NY pode ser considerada um museu a céu aberto. Nos canteiros da Park Avenue, entre as ruas 67th– 54th, o artista cubano Alexandre Arrechea, apresenta uma série de esculturas inspiradas nos prédios ícones da cidade. O projeto recebeu o apropriado nome de « No Limits » refletindo bem as formas retorcidas em alumínio.

(até 9 junho)

Já na entrada do Central Park na 60th St. o alemão Thomas Shutte criou 2 esculturas gigantes em bronze, United Enemies.

A inspiração veio durante sua temporada na Itália quando vários politicos foram presos por corrupção.

(até 25 agosto)

