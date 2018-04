Arte no Chelsea

Quem tiver interesse em conhecer ou mesmo comprar obras de artistas emergentes, uma grande oportunidade é participar do evento “The Artists of High Line Open Studios“.

Para participar, basta pegar um mapa dos studios que estarão abertos à visitação (mais de 50) e fazer sua peregrinação independente.

Local para pegar o mapa: 508 e 526 W. 26th St. ou download no seu computador.

O evento acontece entre os dias 19 e 21 de outubro, das 12 às 6pm.

foto: highlineopenstudios.org