Arte no terraço do Metropolitan Museum

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos melhores programas durante os meses « quentes » é visitar o terraço do Metropolitan Museum. O espaço permite instalações e projetos de arte incríveis e o cenário do Central Park já vale a visita. Este ano o escolhido foi o artista paquistanês Imran Qureshi, conhecido por sua técnica de combinar motivos tradicionais de pintura em miniatura com temas mais contemporâneos. Imran vai trabalhar diretamente no chão e paredes e trazer elementos da paisagem do Central Park. Can’t wait!

De 14 maio até 3 novembro (se o tempo permitir)

The Iris and B. Gerald Cantor Roof Garden

Metropolitan Museum

1000 Fifth Avenue @ 82nd Street