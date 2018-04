Arte nos Hamptons

A área dos Hamptons, refúgio dos nova iorquinos no verão, não é só praia, festa e bons restaurantes. Adicione cultura no mix. A nova sede do Parrish Art Museum já está funcionando e vale uma visita. O projeto super moderno mas ao mesmo tempo dentro do estilo local, lembrando um grande celeiro típico da região, leva assinatura de Herzog & de Meuron.São mais de 3000m2 com vigas expostas no interior e muita luz natural. O acervo do museu, que foi fundado em 1897 (a antiga sede ainda funciona), é focado em artistas locais mas abriga exposições temporárias e oferece uma série de programas e workshops durante o ano inteiro.

O ideal é alugar um carro (2 hrs sem trânsito vale dizer!) mas duas linhas de ônibus fazem o trajeto NY-Southampton com conforto e segurança : Hampton Jitney, Hampton Luxury Liner.

Parrish Art Museum

279 Montauk Hwy, Water Mill, NY 11976

(631) 283-2118