As cores do outono

O NY Water Taxi oferece cruzeiros pelo Hudson River durante o outono. Provavelmente a estação mais bonita do ano nesta região, o passeio ao longo do rio é uma festa para os olhos com as árvores mudando de cor. Com duração de 5 horas, o roteiro ainda inclui passagem por outros pontos turísticos como The Little Red Lighthouse e Bear Mountain Bridge. Partida do South Street Seaport ou do Pier 84 (altura da 44th Street); o barco conta com um bar com sanduíches, saladas e bebidas.

Mais informações no site oficial.

Mais dicas de eventos em NY: http://www.nylocalguides.com/category/agenda/