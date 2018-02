Para a criançada a atração do momento fica por conta da exposição sobre baleias no Museum Of Natural History.

Whales: Giants of the Deep é completa mostrando da importância das baleias na relação com o homem até as últimas pesquisas sobre a vida deste animal fascinante. Aprenda sobre as tradições culturais na Nova Zelândia até o povo da região do Alaska, a indústria pesqueira, autores e cientistas que focaram seu trabalho neste gigante dos mares. A exposição é totalmente interativa e o museu oferece atividades paralelas.

Museum of Natural History

200 Central Park West

(212) 769-5100