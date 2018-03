O frio não é motivo para deixar a cerveja de lado! A New York City Brewers Guild preparou uma semana de eventos e programas com objetivo de divulgar os fabricantes locais. Mais informações no site oficial.

de 22/2 a 3/3

