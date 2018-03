Bolos & cia

Quem ama bolos e cupcakes em geral vai enlouquecer na New York Cake & Baking Supplies. São mil formas, tabuleiros, espátulas e tudo mais que você precisa para caprichar nos seus dotes culinários. A seleção de formas para bolos para festas infantis é incrível. De personagens da Disney até dinossauros e outros motivos que a garotada adora. Aqui você também encontra confeitos e enfeites de todas as cores e formas e moldes para balas e chocolates. Mas tal variedade vem com um preço: a loja tem cara de depósito (não espere clima de boutique) e não prima pela simpatia de seus funcionários. Vá preparado.

New York Cake & Baking Supplies

56 W 22nd St

(entre Broadway & 5th Ave)

(212) 675-2253