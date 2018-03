Boutique secreta

[galeria id=5902]

Cynthia Rowley é queridinha das nova iorquinas que procuram aquele look downtown NYC, cheio de charme e um pouco vintage misturado com um toque urbano. Cynthia é envolvida em vários projetos de arte e isto reflete no seu trabalho onde as estampas têm lugar especial. Sua boutique no Upper East Side acaba de ser inaugurada em um pequeno beco, bem escondidinha. A entrada de livro de conto de fada já vale uma visita (veja foto). No primeiro andar sua coleção completa, inclusive a linha de surfwear feminina, perfeita para um final de semana em Montauk. Suba a escada para o segundo andar e uma surpresa te aguarda: uma loja de balas! Sim, balas, chocolates e afins da sua nova marca CuRious Candy que promete tanto sucesso quanto.

Cynthia Rowley

43 East 78th St (entre Madison & Park Ave)

(212) 288.1141

Imagens: NYLocal