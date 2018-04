[galeria id=4837]

Duas exposições fantásticas no Brooklyn Museum.

A americana, e nativa do Brooklyn, Mickalene cria mega telas misturando colagem e pintura. Papel, miçangas, purpurina e pedaços de acrílico que se misturam e são uma festa para os olhos.

Já o francês Jean-Michel criou esculturas de vidro incríveis. Colares gigantes, vasos e até um cubo feito de tijolos de vidro fazem parte da coleção.

Mickalene Thomas: The Origin of the Universe

(até 20 janeiro 2013)

Jean-Michel Othoniel: My Way

(até 2 dezembro 2012)

Chegar no museu é facílimo: as linhas 2 & 3 do metrô param literalmente na porta.

200 Eastern Parkway Brooklyn

