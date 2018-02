Chocolate artesanal

Lembra do filme a Fantástica Fábrica de Chocolate? Então inclua uma visita a Mast Brothers no Brooklyn. Ali são fabricados chocolates artesanais com sabores como queijo de cabra e maracujá e o clima hipster tem tudo a ver com a localização. Você já se encanta ao entrar e sentir aquele aroma delicioso! Os vendedores são gentis e sempre dispostos a explicar e falar sobre todo o processo de fabricação. Não deixe de aproveitar a grande oferta de amostras grátis e levar algumas barras para os amigos de presente. As embalagens são um charme.

111 N 3rd St

Brooklyn, NY 11249

(718) 388-2625

Imagens: The Selby, Mast Brothers