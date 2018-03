Cronut! Não se fala em outra coisa em NY. Mas o que é um cronut? O renomado chef Dominique Ansel (ex chef de doces & pastelaria do restaurante Daniel) teve a brilhante ideia de combinar um doughnut com um croissant (daí o nome Cronut) que é simplesmente divino. O sucesso foi imediato.

Sua padaria no Soho tem capacidade para fazer 200 cronuts por dia. A fila na calçada começa às 6 da manhã e às 8 horas os 200 cronuts já acabaram. Os jornais dizem que tem cronut a venda no eBay e mercado paralelo. Uma loucura mesmo.

Ficou com água na boca? Anota o endereço:

Dominique Ansel Bakery

189 Spring Street (@ Thompson St)

212) 219-2773

Imagem: Dominique Ansel Bakery