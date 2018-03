[galeria id=6623]

Tem loja nova de decoração na área. Jung Lee, uma das fundadoras da produtora de eventos Fête, acaba de inaugurar sua primeira loja em frente ao badalado Ace Hotel. A loja vale uma visita, tudo lindo, lindo! E por conta da sua experiência com casamentos e festas, Lee montou cada canto com uma ocasião em mente. Na entrada você já encontra uma floricultura para entrar no clima. Tem mesa para um jantar mais formal, outra mais moderninha e por aí vai. Os objetos são do maior bom gosto e bons para dar de presente. Difícil sair de mãos vazias ou pelo menos totalmente inspirada para um jantar para os amigos …

25 W 29th St (com Broadway)

Imagens: NYLocal