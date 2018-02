Mamães fashion atenção: DVF for Gap Kids nas lojas no dia 25 abril!

A primeira coleção foi um sucesso e aí vem mais, sempre com modelitos super fofos. As estampas típicas da designer interpretadas para o mercado infantil com cores alegres e modelagem adequada. Vestidos, tops e shorts que vão do parquinho a festinha de aniversário.

Uma ótima opção para quem quer sair daquele estilo tradicional de rosinha, laços e frufrus!