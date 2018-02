É tempo de arte em NY

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

So long Fashion Week , Welcome Art ! NY se despede da turma da moda e recebe nas próximas semanas uma série de shows, feiras, leilões e eventos que atraem marchands, colecionadores e amantes das artes do mundo inteiro. Aqui vai uma primeira lista para anotar na agenda:

Armory Art Show – Um dos mais importantes eventos com 120 expositores de 30 países. Arte moderna e contemporânea incluindo pintura, escultura, fotografia e vídeos.

7 – 10 março

Pier 92 & 94

12th Avenue @ 55th Street

Jean-Michel Basquiat na Gagosian Gallery – 59 telas incríveis deste artista que morreu tão novo aos 27 anos. Imperdível.

Até 6 abril

Gagosian Gallery

555 W 24th Street

(212) 741-1111

Frieze Art Fair NY – A segunda edição da feira promete ser ainda melhor. As melhores galerias do mundo, eventos, palestras em localização prime, na Randalls Island com vista para o skyline da cidade. Tickets a venda no site oficial.

10 -13 maio

Randalls Island