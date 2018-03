Fashion Week Pop Ups

Esta semana o mundo fashion se reúne na Big Apple para mais uma edição da NY Fashion Week (7 – 14); leia-se editores, modelos, muita gente estilosa andando pelas ruas e … pop up stores! Duas estão na nossa lista de imperdíveis.

Vanessa Bruno – Bom não precisar ir até Paris! Coleção de primavera mais macarons da Ladurée e velas da Diptyque.

131 Greene St entre Houston & Prince Sts

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(212) 228-1085

até 26 fevereiro

2012 Vogue/CFDA finalistas x Treasure & Bond – Os finalistas do programa da Vogue com o CFDA (Council Of Fashion Designers Of America) reunidos na Treasure & Bond pela primeira vez. Uma oportunidade de adquirir peças destes novos talentos e ainda ajudar a cidade. Todo lucro da Treasure & Bond vai para uma instituição de caridade nova iorquina.

Nossos favoritos: as estampas da Suno e as joias incríveis da Jennifer Meyer.

350 W Broadway entre Broome & Grand Sts

(646) 669-9049

até maio

Imagem: Treasure & Bond/Vogue