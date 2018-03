O First Time Film Festival é um novo festival de cinema e como o próprio nome diz, celebra os marinheiros de primeira viagem. O objetivo é descobrir e apresentar uma geração nova de talentos e reúne trabalhos de vários países. Na programação, além das estréias, clássicos do cinema, workshops e bate-papo com alguns dos diretores.

Mais informações e tickets no site oficial.

FTFF

1-4 março