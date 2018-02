Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parece óbvio mas NY literalmente fica florida na primavera. Além das árvores e canteiros, boutiques e restaurantes também se enfeitam com arranjos lindos e criativos. Uma das floriculturas mais bacanas da cidade, Ovando, oferece arranjos que são modernos e com design. Mas para quem não quer gastar muito o melhor é uma visita ao « Flower District » em Midtown. Lá você encontra flores, plantas, vasos e acessórios necessários para criar seu próprio arranjo por menos. O segredo é chegar cedo para pegar as flores fresquinhas !

A área fica entre as 6th & 7th Avenues e as ruas 27th – 28th ( a maioria na rua 28th)

Ovando

337 Bleecker St

212-924-7848