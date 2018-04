A cidade já se prepara para uma das festas mais esperadas do ano.

Casas, prédios, lojas e restaurantes enfeitados com abóboras, bruxas e monstros assustadores.

Para os adultos, a dica fica por conta da “Village Halloween Parade“. Só pode desfilar quem estiver fantasiado. O bloco sai 6a. Avenida e Spring St. às 7pm. Chegue antes!

Para as crianças, fazer o famoso “trick or treat” na rua 69 entre Columbus e Central Park West onde as casas têm umas das melhores decorações da cidade. Além de performances ao vivo.

Vale a pena conferir!

foto: Leticia Oliveira