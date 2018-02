O Hampton Chutney Co. está na nossa lista de locais preferidos no Soho. A especialidade aqui são as Dosas, crepes recheados e que valem por uma refeição tal o tamanho. Mas ao mesmo tempo são leves, gluten free e a variedade de recheios é enorme. Fica a dica para depois de um dia de compras ou para um almoço rápido.

68 Prince Street

(212)226-9996