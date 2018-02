Seguindo os passos da Target a JC Penney planejou uma série de parcerias com designers conhecidos para os próximos meses. Duro Olowu x JC Penney chegou hoje nas lojas com uma edição limitada incluindo acessórios e home décor (os pratos coloridos são nossos favoritos). O designer nasceu na Nigéria e é conhecido por incorporar estampas e cores da sua terra natal no seu trabalho. Michelle Obama é uma de suas clientes!

