Nós já falamos aqui do novo mercado-café-bakery-floricultura All Good Things em Tribeca. Pois é, acrescenta restaurante na lista. Le Restaurant, o nome simples assim, fica no subsolo e com décor de tijolos aparentes e móveis de madeira. O menu ? Não tem ! Varia todos os dias e consiste em 6 pratos com preço fixo de $100. Os ingredientes vêm direto do andar de cima e preparados pelo chef Ryan Tate (leia-se Cookshop). Sabe aquela chatura de tentar customizar cada prato que algumas pessoas têm ? Aqui não funciona. Segundo Ryan o objetivo é deixar o cliente à vontade e simplesmente saborear o que lhe é oferecido. A gente obedece ….

Reservation is a must.

Le Restaurant

102 Franklin St @ Church St

212-966-3663