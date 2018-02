O Lobster Place localizado no Chelsea Market está de cara nova! Depois de uma boa reforma agora conta com mais lugares para sentar, outras opções no menu e um sushi bar novinho em folha. E tem mais: para acompanhar seu lobster roll, cerveja e sake estão liberados para venda.

The Lobster Place,

75 Ninth Ave @ 16th St

212-255-5672