A DSW (Designer Shoe Warehouse) é conhecida do público por sua ótima seleção de sapatos, bolsas e acessórios com desconto de marcas como Kate Spade, Nine West etc. Com planos de expansão, o gigante varejista acaba de lançar a Luxe810, focada em marcas tops. Prada, Miu Miu, YSL, Pucci, Dolce & Gabanna só para citar alguns! Os descontos chegam a 50% off e para celebrar o lançamento foram criadas pop up stores que, além dos sapatos e acessórios, oferecem uma limitada coleção de ready-to-wear. Em NY a Luxe810 Pop Up está localizada no Meatpacking District. Corra, porque tudo que é bom …

408 W 14th Street