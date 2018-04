A palavra vintage nunca esteve tão na moda e para as ratas de brechós o Manhattan Vintage Show is a must. Cerca de 90 representantes de todo país trazem o que há de melhor em peças e tecidos vintage para Manhattan. É muito comum ver designers conhecidos passeando pelos corredores atrás de inspiração. Este ano, celebrando um dos melhores e mais incríveis períodos da história da moda, o show apresenta London Swing : Carnaby Street to Kings Road 1964-1974 com raridades de deixar qualquer um enlouquecido!

Para completar o programa, paradinha para café ou hot chocolate na City Bakery , 18th St entre 5th & 6th Aves.

Atenção: são apenas 2 dias de show; 12 & 13 outubro.

Metropolitan Pavilion

125 West 18th Street (entre 6th & 7th Aves)

Tickets: online $15; na porta $20.

Para mais dicas de brechós em NY: http://www.nylocalguides.com/category/vintage/