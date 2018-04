Atenção fotógrafos! O fenômeno conhecido como Manhattanhendge acontece nos próximos dias, 12 & 13 julho. Uma oportunidade de ver o sol perfeitamente alinhado com as ruas transversais em Manhattan. Abaixo o horário perfeito para se observar o evento. O ideal é chegar 1/2 hora antes para se posicionar. As ruas 42nd & 34th são duas boas opções.

Dia 12 (sol completo) @ 8:23pm

Dia 13 (sol pela metade) @ 8:24pm

Imagem: Daily Mail