Vale a pena visitar o Museum da FIT (Fashion Institute of Technology) e ver a exposição Fashion, A-Z: Highlights from the Collection of the Museum at FIT, Part Two

Com um acervo de mais de 50.000 peças (tão extenso que a exposição foi dividida em 2 partes) o museu celebra os melhores e mais significativos momentos da moda. E a entrada é FREE!

Até 10 novembro.

Seventh Avenue & 27 Street

(212) 217.4558