Na chuva sem se molhar

[galeria id=6775]

A grande atração do verão já tem nome: Rain Room.

Uma sala escura com um mega chuveiro, a água caindo como se estivesse chovendo. Até aí nada. Mas como por um passe de mágica, ao entrarmos embaixo, não ficamos molhados ! Espetáculo! Quem nunca teve a fantasia de ter o poder de parar a chuva ?!

A instalação foi criada pela firma inglesa Random International e seus criadores revelam apenas que sensores instalados na área criam esta experiência única.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Rain Room faz parte do projeto EXPO 1: New York no Museum of Modern Art e fica até o dia 28 julho.

Agora atenção: o Rain Room está localizado ao lado museu e a entrada é pela rua 54th. O número de visitantes dentro da sala é limitado a 10 pessoas por vez e portanto a fila para entrar é loooooonga. A melhor estratégia é chegar ½ hora antes do museu abrir. Membros do museu tem acesso ao Rain Room 1 hora antes do público geral. Mais informações no site oficial.

Imagens: MoMA, NYLocal