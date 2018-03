O Ano Novo Chinês é celebrado todo ano em NY com muita festa apesar do frio. 2013 é o Ano da Serpente e dois eventos merecem atenção. Chinatown is the place to be!

Firecracker Ceremony & Cultural Festival

Fogos de artifício para espantar os maus espíritos dão início as comemorações. Políticos, celebridades locais e muita música e danças típicas.

10 fevereiro ; 11am – 3:30pm Roosevelt Park (entre Grand & Hester Sts)

14th Annual Chinatown Lunar New Year Parade & Festival

A grande atração é o famoso dragão chinês dançando pelas ruas de Chinatown. Músicos, acrobatas e carros alegóricos atraem milhões de expectadores e a parada acaba com mais performances no Roosevelt Park.

17 fevereiro, 1pm – começa na Mott/Hester Streets

Have fun!