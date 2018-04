PUMA lança coleção de produtos biodegradáveis

A marca de artigos esportivos PUMA estará lançando uma coleção de produtos biodegradáveis em 2013. São camisetas, tênis e jaquetas que poderão ser retornados às lojas para serem reciclados. A empresa aposta na sustentabilidade e acredita que num futuro próximo todos produtos de vestuário e calçados terão seu custo ambiental listado nas etiquetas.

Hoje em dia, por exemplo, a fabricação de uma camiseta tem um custo de 3.42 euros em termos de emissão de gases, lixo e poluição do ar associados com a produção e distribuição. Nos novos produtos o custo cai para 2.36 euros, e as pesquisas e propostas sendo estudadas tentam estabelecer um padrão onde produção e preservação do meio ambiente sejam, pelo menos, aceitáveis.

A reciclagem de produtos biodegradáveis também fica consideravelmente reduzida já que cada 100.000 pares de tênis normais produzem 31 caminhões de lixo e os produtos reciclados podem ser reutilizados.

A companhia ainda conta com lojas itinerantes utilizando containers que podem ser montados e desmontados em qualquer lugar do mundo, sem custo ambiental.

photo: divulgação