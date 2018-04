Já está acontecendo a edição de verão da Restaurant Week em NY. Na verdade, vai além de uma semana e vale a pena aproveitar esta promoção para conhecer alguns dos melhores restaurantes da cidade. Mais detalhes e a lista completa dos participantes no site oficial. Reservas are a must !

Alguns dos nossos favoritos: The Americano , Empellón Taqueria e Red Rooster Harlem.

Restaurant Week vai até 16 agosto