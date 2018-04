Restaurantes Direto da Fazenda

NY foi tomada pela onda dos restaurantes “Locavore” ou “From Farm to Table” (da fazenda a mesa) onde Chefs adquirem seus produtos orgânicos em fazendinhas da região ou em suas respectivas hortas localizadas no telhado do próprio restaurante ou no terreno ao lado.

Sejam ervas e alguns vegetais ou todos os legumes, frutas, queijos e carnes, a nova tendência no ramo dos restaurantes novaiorquinos é a preocupação não apenas com a qualidade do alimento, mas também se quem o produz o faz de maneira sustentável.

Vale lembrar que esses restaurantes passam longe do conceito “restaurante-natureba-em-uma-portinha-no-bairro-sujinho-dos-artistas”. Chefs premiados como Thomas Keller do Per Se e French Laundry ou Michael White da Osteria Monini, Marea e Nicoletta já se destacam por trabalharem com produtos locais há vários anos e ainda desenvolverem uma relação próxima aos produtores e terem assim, a segurança de que a matéria-prima é fresca e de primeira qualidade.

Para quem quiser conhecer um pouco mais desse tipo de restaurante, além daqueles acima mencionados, abaixo algumas sugestões:

1) Riverpark;

2) Fat Radish;

3) Rosemary;

4) Telepan;

5) Blue Hill;

6) ACB Kitchen;

7) Palma;

8) Fishtail by David Burke;

9) Back Forty;

10) The Green Table

Bon Appetit!