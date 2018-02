Restaurantes nas lojas de departamento

As lojas de departamento em NY contam com bons restaurantes, verdadeiros oásis para os pés, quando chega a hora de dar aquela paradinha entre uma compra e outra sem precisar se deslocar. Na verdade, a tendência é tornar estes restaurantes mais do que uma conveniência para os consumidores. Alguns deles já conquistaram sua própria fama. Vamos lá :

Saks Fifth Avenue – Café Sfa ao lado do Shoe Salon tem mesas com vista para o Rockefeller Center e St. Patrick’s Cathedral. O Snaks no 5th Floor é mais casual e excelente para um “snack” como diz o nome.

Bergdorf Goodman – BG Restaurant é o templo das Ladies Who Lunch! As mulheres mais chics e elegantes da cidade se encontram aqui. Goodman’s é mais relaxed localizado no subsolo junto a maravilhosa seção de maquiagem e produtos de beleza. (foto)

Barneys – Tem duas ótimas opções: Fred’s, a hora do almoço é um verdadeiro desfile de gente estilosa. E o Genes@ Co-Op mais casual e com sua bancada interativa de onde você faz seu pedido ou … continua fazendo suas compras online!

Macy’s– O Stella 34 Trattoria acaba de ser inaugurado e faz parte do plano de upgrade da Macys. Vista para a Broadway e cardápio italiano com direito a pizza ao fogo de lenha.

Bloomingdale’s – A variedade e imensa! David Bourke, Forty Carrots (um dos melhores frozen yogurts da cidade), Flip para um almoço super rápido, Le Train Bleu inspirado no trem que fazia a linha Calais – Riviera Francesa; B Cafe e ainda uma filial da Magnolia Bakery.