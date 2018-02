Nada mais nova iorquino do que aproveitar as noites de verão num dos vários bares em terraços (rooftop bar) que se multiplicam nesta época do ano. A nossa sugestão de hoje fica no Brooklyn.

The Ides está localizado no Wythe Hotel em Williamsburg. O hotel ocupa uma antiga fábrica e virou point de hipsters e moderninhos. O bar no sexto andar tem vista panorâmica e ideal para um final de tarde com sol. Se quiser emendar um jantar, confira o restaurante Reynards localizado no térreo do mesmo hotel.

Wythe Hotel

80 Wythe Avenue

(718) 460-8000

Imagem: Gothamist