Sample Sales!

Tempo de dar um upgrade no guarda-roupa. E nada melhor do que uma sample sale, um evento que faz parte da agenda de qualquer nova iorquino. O segredo é sempre chegar mais cedo para pegar o « fillet » e muita paciência ! Aqui vai uma lista com as nossas preferidas :

Comme des Garçons – Peças únicas do arquivo e muito mais. 10- 13 maio. Seg, Sab & Seg 10am—7pm, Dom 12pm—8pm. 127 W. 30th St (entre 6th & 7th Aves)

Theory – Uma boa chance de adquirir peças boas e básicas. 14-19 maio. Qua 10am—7pm, Qui 11am—8pm, Sex 11am—7pm, Sab—Dom 11am—5pm. Clothingline, 261 W. 36th St (entre 7th & 8th Aves . 261 W 36th , 2nd floor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Christian Louboutin – Precisa de convite mas é sabido que um pouco de sorte e simpatia faz milagres. 13-17 maio , 9-5pm (sexta até 3pm). 306 W 38th St

Lulu Frost – Bijouterias super bacanas. 16 -17 maio. Qui 12pm-8pm; Sex 10am-7pm. 12 E 20th St (entre 5th & Park Aves) (212-965-0075)

Loeffler Randall – Sapatos e sandálias de coleções passadas. 16-17 maio. 10am—8pm. 525 Broadway @ Spring St, fourth floor.

Boas Compras!

Imagem: cena do filme Shopaholic