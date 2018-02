Sonho de fashionista

É sem dúvida a loja de departamento mais chic de NYC e circular por seus andares é entrar num mundo de sofisticação e fantasia. Um verdadeiro templo para qualquer fashionista! No Natal suas incríveis vitrines atraem multidões que se maravilham com tanto luxo. A Bergdorf Goodman foi fundada em 1901 e faz parte da história de NY. Para celebrar seus 111 anos, dia 3 maio estréia o documentário “Scatter My Ashes At Bergdorf Goodman” com depoimentos de designers, celebridades e clientes famosos. O título do documentário foi tirado de um cartoon publicado em 1990 na revista The New Yorker. O livro publicado na época do aniversário já está à venda.

Imagem: Refinery29