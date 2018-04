Sorvete com gostinho de Brasil

Com os termômetros marcando mais de 30C na sombra, a inauguração da sorveteria AB Biagi caiu como uma luva. Localizada na charmosa área de Nolita , AB Biagi tem pedigree brasileiro! Antonio Biagi cresceu no interior do Brasil e se apaixonou pelo verdadeiro « gelato » preparado artesanalmente pela sua tia italiana que usava apenas ingredientes locais e frutas da estação. Depois de uma temporada na Europa, onde aprendeu com os mestres (gelatieri) todas as técnicas de produção, Antonio voltou para NY e abriu seu próprio negócio. As lembranças da infância e suas raízes brasileiras foram traduzidas em sabores como cupuaçu e açaí, além do decor com a fachada amarela e o simpático logo com pegada tropical. O sorvete é preparado ali mesmo, na frente do freguês e de quebra ainda tem café servido na hora. Vai lá !

AB Biagi

235 Elizabeth Street (entre Prince & Houston)

Imagens : divulgação, AB Biagi