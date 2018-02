Teatro infantil

[galeria id=8043]

Nós aqui do NYLocal somos fãs do New Victory Theater. O teatro fundado em 1995 é voltado para o público infantil, adolescentes e suas famílias e tem como objetivo oferecer uma programação rica e inovadora saindo do padrão de musicais e shows típicos da Broadway. Não espere nenhum Rei Leão ou similar ! A companhia viaja o mundo atrás de grupos ou espetáculos capazes de surpreender, estimular a fantasia e abrir a cabeça de seus pequenos expectadores para novas experiências. O mais bacana é saber que a proposta vai além do espetáculo em si. Atividades e workshops, antes e depois das apresentações, permitem a garotada se envolver e participar ativamente do evento.

Mais informações e programação completa no site oficial.

Imagens: New Victory Theater