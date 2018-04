Tem hamburger novo em NY!

[galeria id=7272]

Em NY hamburger é assunto sério e a competição para o #1 é acirrada. Esta semana temos mais um para entrar competição e vem da costa oeste, lá de Los Angeles. Umami Burger abriu sua primeira loja no Greenwich Village e pela fila na porta a gente acredita que os nova iorquinos aprovaram. Adam Fleishman criou um menu com delícias como o Truffle Burger e o Original que ao invés do clássico queijo derretido, vem com uma casquinha crocante de parmesão, shiitake e cebola caramelizada no recheio. Para a galera que não come carne a pedida é o burger de atum ou de peru.

O ambiente é simpático, garçons com T-shirts com mensagens engraçadas e um bar completo . Te cuida Shake Shack !

432 Sixth Ave. @ 10th Street

