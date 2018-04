photo: NYlocal

A Brooklyn Art Library abriga o acervo de um projeto chamado “The Sketchbook Project” que conta com trabalhos artísiticos de pessoas do mundo todo.

Para participar é só entrar no website e pagar a inscrição de 25 dólares para receber seu caderno de desenho, em branco, que deve ser devolvido com seus trabalhos na data estipulada. Não tem limite de idade, profissão ou nacionalidade.

Os cadernos viajam para diversos países na biblioteca itinerante e depois vão para o Brooklyn, onde ficam arquivados com código de barra, bem fácil de serem localizados. Os arquivos também podem ficar disponíveis online, mais 30 dólares para digitalizar o seu caderno, e podem ser vistos por autor, tema ou tipo de mídia utilizado.

A biblioteca tem ainda programação com workshops, performances e uma lojinha que vende artigos de papelaria e artes, tudo vintage.

BROOKLYN ART LIBRARY

103 North 3rd Street – Williamsburg no Brooklyn

www.arthousecoop.com/brooklynartlibrary

