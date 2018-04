Treasure & Bond: compras e filantropia em NY

A loja de departamento Nordstrom tem um projeto muito bacana em NY, a loja Treasure & Bond no Soho.

Uma espécie de loja conceito mas com uma grande novidade. Todo lucro será doado para instituições de caridade baseadas em NY (2 escolhidas a cada 3 meses). Objetos de design, livros, roupas masculinas, femininas e infantis e acessórios espalhados por quase 1100m2 e com mais de 150 marcas diferentes e de designers do mundo inteiro.

Bom saber que suas compras estão beneficiando alguém, não?

Treasure & Bond

350 W Broadway (com Grand St)

info & fotos: www.treasureandbond.com