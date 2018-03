Para quem não resiste a um brechó este final de semana tem outra edição do Manhattan Vintage. O evento reúne cerca de 90 vendedores especializados em tecidos, acessórios e roupas dos sécs 18, 19 e 20. Uma boa oportunidade para dar um upgrade no guarda roupa com uma peça única. E não se espante se der de cara com algum designer conhecido passeando pela feira!

Metropolitan Pavillion

125 W 18th St (entre 5th & 6th Aves)

Tickets e mais informações no site oficial.